Jogos de fortes emoções

Na repetição da partida da Supertaça, este domingo viveu-se mais um jogo de grandes emoções, que desta feita terminou empatado a uma bola. O FC Cadinha dominou nos primeiros minutos, mas sofreu um golo contra a corrente do jogo, e ressentiu-se deixando o União da Mata instalar-se no seu meio campo ofensivo, procurando explorar o contra-ataque.

Na segunda parte, o Cadinha quis assumir o jogo e, com um futebol mais direto, conseguiu chegar ao golo num pontapé de canto.

Este foi um jogo de grande intensidade, com muita luta e entrega. Marcaram Hugo Tavares pelo União da Mata e Ricardo pelo Cadinha.

Casa do Porto mais eficaz

A partida entre Juventus Pedroso e Casa do Porto de Argoncilhe, disputada em Sanguedo, foi equilibrada, com oportunidades de golo para ambas as equipas, embora a Casa do Porto tenha conseguido maior eficácia. A equipa visitante marcou dois golos por Carlos Alves e João Almeida, ainda na primeira parte, aos 40 e 44 minutos de jogo.

A abrir a segunda parte, a Casa do Porto ainda mandou uma bola à trave da equipa adversária, que também criou várias oportunidades mas não conseguiu concretizar.

Os dois golos, marcados ainda na primeira parte, acabaram por dar os três pontos à Casa do Porto de Argoncilhe.