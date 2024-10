Liga de Ovar com nova sede

A Liga de Futebol do Município de Ovar (Liga Caracal) fez 11 anos no dia 10 de outubro, data assinalada a 13 com a inauguração da sua nova sede, localizada no Pavilhão das coletividades em Esmoriz.

A sede foi inaugurada pelo presidente da Liga, Paulo Lopes, na companhia do vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da feira, António Bebiano, do presidente da Junta de Freguesia de Esmoriz, António Sá, do presidente do Sporting Clube de Esmoriz, Adérito ferreira e do representante dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz entre outros amigos da Liga.

Paulo Lopes revelou que a inauguração da sede “é um momento de grande orgulho”, para a sua direção já que foi um objetivo definido quando tomaram posse, mas também por “ter casa própria” vai permitir guardar o espólio da Liga, facilitando ainda o trabalho, pois a atividade da Liga deixa de estar dependente da disponibilidade da Junta na cedência de espaços para reuniões ou outras atividades.

A competição da Liga Caracal arrancou no passado fim-de-semana com a disputada da Supertaça, ganha pelo União da Mata, enquanto o campeonato arrancou na manhã deste domingo com nove equipas em competição: União da Mata, Real Recarei, Casa Porto Argoncilhe, FC Cadinha, Juventus Pedroso, FC Padrão, Canários Baselhas, Stop FC, UC Cruzeiro.

Esta época, em virtude da redução do número de equipas inscritas, o formato das Taças Cidade de Esmoriz e Associação foram alterados, com as equipas divididas em grupos.

Neste início de época, Paulo Lopes espera “que tudo corra bem, que as pessoas se divirtam e que o melhor seja campeão, sem que haja problemas”