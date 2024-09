Trail do Viso a 27 de outubro

O Trail do Viso é um evento a realizar no dia 27 de outubro de 2024, organizado pela Associação Guisande Futebol, Clube Seção Trail Running, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, União de freguesias Lobão, Gião, Louredo e Guisande e Run4Feira.

O Trail do Viso é um evento desportivo com duas vertentes, um Trail com cariz competitivo e uma caminhada com cariz recreativo que permitirá aos participantes partir da Capela do Viso de Guisande e percorrer trilhos de grande beleza do concelho de Santa Maria da Feira.

Neste trail e caminhada podem participar atletas individuais ou atletas inscritos em qualquer associação do país, organizações populares ou escolas.

As informações sobre a prova estão no site www.traildoviso.com e todos os interessados em participar têm de fazer as suas inscrições na lap2go encerram hoje.