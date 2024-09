Pequeno Duarte Simões destaca-se no streetskate

O jovem Duarte Simões, natural de Santa Maria da Feira, com apenas 6 anos, acabou de fazer história ao atingir um 3°lugar no Campeonato Regional de Skate de Aveiro onde, apesar da sua idade, compete na categoria de sub-11.

Paralelamente ao competir no circuito Nacional da Liga Pro onde se tem destacado com excelentes resultados, apesar da sua juventude, pelo talento e paixão demonstrados pela modalidade do Streetskate, Duarte Simões foi distinguido com o Troféu José Manuel Coutinho Cunha, impulsionador da patinagem recentemente falecido.

Segundo Jorge Simões, pai do jovem atleta, esta foi uma distinção inesperada, mas muito emocionante que marcou o jovem Duarte, reforçando o seu amor e entusiasmo pela modalidade.

O Duarte começou a treinar de forma mais séria, com apenas quatro anos, na Furabeach Surf School, em Ovar sob a orientação de Fábio Brandão, treinador que o continua a acompanhar, na escola recentemente criada de streetskate.

Devido à qualidade e talento demonstrados, Duarte Simões também treina várias vezes por semana no Porto, sob a orientação de João Alves, tendo iniciado o seu trajeto competitivo este ano ao entrar na Liga Pro Nacional, competindo pela primeira vez em Portimão, em abril, seguiu-se Cascais em junho e Porto em agosto. O circuito termina no fim deste mês em Almada. Paralelamente o jovem competiu na prova regional de Aveiro onde subiu ao pódio pela primeira vez.