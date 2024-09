Futuro da AFPCE adiado mais uma semana

A Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho voltou a reunir em Assembleia Geral, mas mais uma vez nenhuma lista se apresentou a eleições e nova reunião foi marcada para sexta-feira.

O primeiro ponto da ordem de trabalhos ficou preenchido pela apresentação de contas, referentes ao exercício da comissão administrativa, de janeiro a 31 de agosto, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, ambos aprovados por unanimidade.

Com este ato a comissão Administrativa encerrou a sua atividade, ficando a AFPCE sem liderança já que não foi apresentada nenhuma lista no âmbito do segundo ponto da ordem de trabalhos: as eleições dos órgãos sociais.

Confrontado com esta situação, o presidente da Assembleia Geral, Fernando Fernandes apresentou uma proposta excecional visando facilitar o aparecimento de uma lista: o mandato da lista a eleger terá a duração de apenas uma época e não de duas como ditam os estatutos.

Os clubes tomaram a palavra com diversas sugestões, mas Fernando Fernandes lembrou que o essencial é resolver a crise diretiva que a associação atravessa.

“Estou aqui porque tenho amor ao futebol popular. “40 anos não são 40 dias e o futebol popular vai acabar porque 20 clubes não arranjam uma lista? O problema é que só nos preocupamos com os nossos clubes, mas se não tivermos uma lista, a preparação dos clubes não interessa nada”, sublinha.

Tendo em conta o tempo que já passou na busca de uma lista, Fernando Fernandes deixou um ultimato: “Caso a minha proposta seja aprovada vou marcar nova assembleia para apresentação de uma lista, mas se não aparecer uma solução vou marcar uma reunião com a câmara para explicar a situação e entregar a chave da sede”.

A proposta foi aprovada com duas abstenções e conscientes da urgência em encontrar uma solução, os clubes aprovaram por maioria que a assembleia fosse marcada não cumprindo o prazo de duas semanas para a sua convocatória.

Assim, a reunião decisiva para o futuro da AFPCE ficou marcada para a próxima sexta-feira, 27 de setembro, pelas 21h15, na sede da associação.