Troféu Solverde fica em casa

A Associação Académica de Espinho realizou no fim-de-semana de 14 e 15 de setembro o XXXV Torneio Internacional Solverde que venceu, recebendo o troféu das mãos da presidente da câmara municipal de Espinho Maria Manuel Cruz.

A equipa espinhense, após um emocionante desfecho nas grandes penalidades, superou o HA Cambra na final e iniciou a nova temporada com um troféu importante. Na meia-final bateu os espanhóis do CP Compañia de Maria por 3-1.

A conquista do Torneio Solverde, disputado em casa, representa um importante passo na preparação da Académica de Espinho para as competições oficiais, já que o campeonato da II divisão arranca já a 5 de outubro com os academistas a deslocarem-se ao reduto do Paredes.

A presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, e o vice-presidente, Luís Canelas, foram os responsáveis por entregar os troféus aos vencedores e vencidos do Torneio Solverde tendo também marcado presença na cerimónia de entrega de prémios o presidente da Junta de Freguesia de Espinho, Vasco Alves Ribeiro e o presidente da direção da AAE, José António Lacerda.

A prova decorreu na sexta e sábado e contou com a participação da equipa da casa e ainda CP Compania de Maria, HA Cambra e Juv. Pacense.

Foto: Espinho TV