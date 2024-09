Jogo solidário do Cantinho

É já no próximo dia 5 de outubro que o Cantinho da Ramboia, clube que compete na I divisão do campeonato popular de Espinho, irá realizar a VIII Taça Paulo Arruda em homenagem a um adepto falecido. O convidado deste ano será a equipa Águias Paramos.

Como vem sendo habitual quem irá marcar presença neste evento é o pequeno Ismael, criança a quem foi diagnosticada atrofia muscular espinhal tipo 1, que tem contado com o apoio do clube há já algum tempo.

O clube, até ao final do jogo, irá vender rifas para angariação de fundos que reverterão na totalidade para o Ismael, contando com A colaboração dos sócios, adeptos, simpatizantes de todo o futebol popular e demais comunidade nesta ação solidária.

O clube lembra que “1€ para cada um de nós não representa nada, mas pode representar tudo nesta luta do Ismael. É certo que não podemos mudar o mundo todo, mas podemos fazer algo para mudar o mundo de alguém”.

Os interessados em participar nesta iniciativa solidária apenas têm de enviar mensagem através das redes sociais, falar com algum diretor ou enviar por MBway com a descrição “Ismael”, sem esquecer a sua identificação.