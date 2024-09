Novasemente despede-se de Nancy com grande exibição

No jogo de despedida da sua capitã Nancy, a Novasemente arrasou na primeira jornada da Liga Placard vencendo o Sporting CP por 5-1.

Catarina abriu o marcador aos sete minutos, as leoas conseguiram o empate por Júlia Santos aos 14’, mas as antenses recuperaram a vantagem antes do intervalo com golo de Taninha aos 19’.

Na segunda parte um autogolo das leoas alargou a vantagem da turma da casa confirmada por Catarina aos 29’, de grande penalidade e por Popó aos 32’.

Uma grande exibição da equipa antense em dia de despedida de uma referência da Novasemente, que decidiu terminar a sua brilhante carreira no futsal, após anos de dedicação, liderança e conquistas ao serviço do Novasemente.

Quanto ao campeonato, o dia começou com a estreia do Maia no principal escalão feminino de futsal. Em casa, a formação maiata mostrou qualidade, mas o UA Povoense foi mais eficaz e venceu por 3-1. No encontro entre Feijó e o FC Águias de Santa Marta, a formação de Penafiel venceu de forma categórica, por 5-0.

À hora de fecho desta edição decorria o encontro entre o Leões Porto Salvo e o Nun’Álvares.

A jornada prossegue esta segunda-feira, com a receção do campeão nacional SL Benfica ao Atlético CP. O último duelo desta ronda será disputado pela Escola Gondomar e Santa Luzia, a 19 de outubro.