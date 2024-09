Vitória bate mochos na final do torneio academista

Numa final muito disputada, decidida na ‘negra’, o Vitória SC foi mais eficiente e acabou por garantir o triunfo no Torneio organizado pela Associação Académica de Espinho. A equipa vimanarense venceu por 2-3 (19-25, 25-20, 26-24, 20-25, 10-15).

O torneio, que serviu de preparação para a época que arranca no dia 5 de outubro, teve ainda a presença da AA São Mamede, que triunfou por 3-0 (25-13, 25-10, 25-23) sobre o Esmoriz GC no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.

Nos jogos de sexta-feira, que decidiram a final, a AA Espinho venceu o Esmoriz GC por 3-0 (25-16, 25-20, 25-18), enquanto que o Vitória SC bateu a AA São Mamede pelo mesmo resultado.