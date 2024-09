Mais um reforço para Ovarense

A Ovarense apresentou oficialmente as equipas seniores masculina e feminina de basquetebol aos seus associados. A Ovarense Gavex defrontou a equipa da Oliveirense no Torneio da Ria Hospital da Luz, jogo marcado para as 16 horas. Às 18.30 horas foi a vez da equipa feminina se dar a conhecer em partida perante o Guifões Sport Clube.

Anteriormente, empenhado a anunciar o plantel da próxima temporada, o clube anunciou a chegada de Ivan Pavicevic, poste/extremo que representava o Benfica, clube ao qual chegou na época 2021/2022, depois de abandonar o seu país.

O sérvio fez quatro jogos pela equipa principal do Benfica, participou em 19 jogos da equipa B, terminando o ano com médias de 9,7 pontos, 2,2 assistências e 6,7 ressaltos, destacando-se na equipa sub-23.

Entretanto, continuando a sua preparação, a Ovarense Basquetebol marcou presença no primeiro torneio da pré-época no Pavilhão do Clube Desportivo da Póvoa de Varzim, onde decorreu o Torneio Hospital da Luz. Neste torneio a equipa vareira bateu o Esgueira Oli por 79-61e perdeu com a equipa da casa por 67-65.