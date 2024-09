Voleibol do Maceda apresenta-se aos sócios

Depois de ter regressado à competição na época passada após duas décadas de interregno e ter vencido a Taça Federação, a equipa sénior de voleibol do CCR Maceda prepara-se para enfrentar novos desafios na época 2024/2025.

Dia 19 de Outubro, a secção vareira marcou encontro com os seus adeptos no Pavilhão Gimnodesportivo de Maceda para a apresentação da secção de voleibol e equipa sénior masculina para a época 2024/2025.