III Grande Maratona da Ria de Aveiro em Novembro

A Ria de Aveiro acolhe, nos dias 2 e 3 de novembro a III Grande Maratona da Ria de Aveiro, evento da Associação de Canoagem do Centro, Associação Desportiva amigos da Canoagem de Cacia e Clube de Canoagem de Ovar.

Serão duas dias preenchidos com muita animação, três etapas que completam 60 Km a remar em K4, K2 ou C4, na Ria de Aveiro. No primeiro dia, a etapa vai de Aveiro à Torreira e a etapa 2 da Torreira a Pardilhó. No segundo dia a etapa 3 arranca em Ovar e vai até ao centro da cidade de Aveiro.

As inscrições podem ser efetuadas em https://gmr.accp.pt/ e mais informações podem ser obtidas geral@accp.pt, email da organização.