17 pódios para masters tigres

No passado sábado, dia 12 de abril, a equipa master da secção de natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no IV Torneio Master Cidade de Estarreja, com nove nadadores, subindo ao pódio por 17 vezes e ficando em 10º lugar na classificação geral, com 199 pontos.

Este foi um torneio organizado pela Clube Desportivo de Estarreja e realizado nas Piscinas Municipais de Estarreja onde estiveram presentes 376 nadadores, em representação de 42 clubes.

Entre os atletas Sporting Clube de Espinho destaque para António Canelas (Escalão K) que obteve o primeiro lugar nas quatro provas em que participou. Mª Noémia Pinho (Escalão K) Pinho também conquistou um primeiro lugar. Yolanda Rienderhoff (Escalão E) obteve um primeiro, dois segundos e um terceiro lugares, enquanto Armando Costa (Escalão H) obteve dois pódios (primeiro e segundo) e Mª Manuela Oliveira (Escalão F) dois segundos lugares.

Participaram ainda: Ellen Weges (Escalão H), Fábio Floriano (Escalão H), Jacinta Silva (Escalão E).

Nas estafetas, mais três pódios para os espinhenses.

No final da competição foram alcançados 5 recordes pessoais e 17 pódios (7 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze).