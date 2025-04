Bruno Araújo vence Campeonato Português de Jiu Jitsu

Realizou-se no passado dia 12 de abril mais uma edição do Campeonato Português de Jiu-Jitsu Brasileiro, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Lisboa.

A equipa da Novasemente apresentou-se com cinco atletas em competição, treinados por Carlos Marques e Luís Maricato, ambos faixas pretas da modalidade.

O atleta Bruno Araújo trouxe de Lisboa o título de campeão de Nacional, na categoria de -88 Kg, faixa branca, Master 3.

Em menos de um ano, o atleta da Novasemente junta o primeiro lugar no campeonato português ao Grand Slam, que aconteceu no Porto o verão passado.

Dos restantes atletas, André Cerqueira também foi ao pódio, com um terceiro lugar alcançado na categoria de -82 Kg, faixa azul, adulto.

Competiram ainda: Ivo Henrique, -76Kg, faixa azul adulto; Fábio Almeida, -94,5 Kg faixa azul adulto; Tiago Pereira, -82 Kg, faixa branca adulto. Estes atletas não conseguiram atingir os respetivos pódios, mas conseguiram boas lutas e boas prestações.

Dentro de poucos meses, a Novasemente voltará a participar em provas nacionais, desta feita no Porto, no mês de junho, em mais uma Edição do Portugal GrandSlam, a prova de Jiu-Jitsu mais importante realizada no Norte.