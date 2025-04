Empate em Arrifana

Na 20ª jornada do Grupo A do Campeonato de Aveiro do Inatel (o Grupo B folgou), no primeiro jogo da tarde “Os Arrifanenses” receberam o CCD Pigeirense numa partida que acabou empatada a uma bola. Os Arrifanenses, em quarto na tabela, receberam o segundo classificado numa partida que acabou com um ponto para cada lado, resultado com sabor agridoce para as duas equipas. Num jogo muito disputado do início ao fim, a equipa da casa foi a primeira a marcar, por Vasco Cunha. O Pigeirense empatou por Bastos ainda antes do intervalo. No segundo tempo o resultado não se alterou.

Nos outros jogos da jornada os Hippyes FC bateram o UD Mozelos por 1-0, o GD Pedorido perdeu em casa com o Pessegueiro (1-3), e o líder CVP Team foi a casa do Estrela Azula vencer por 2-0. O Grupo B folgou.