Feirense dá cambalhota no marcador

Os fogaceiros entraram em campo no 25 de abril com vontade de lutar pelo play-off de subida, mas foram os da casa que ameaçaram primeiro a baliza de Lucas Cañizares. Ameaçaram e marcaram por Reko que fez o quinto golo na prova, com um remate cruzado sem muita força, mas com grande colocação junto do poste.

Vários fora de jogo mostravam a vontade fogaceira de marcar, com o golo do empate a chegar por Cristian Ponde. Leandro Antunes ganhou um passe em profundidade no corredor direito e cruzou para a entrada da pequena área, onde apareceu Ponde, que só teve de encostar. No fim da primeira parte o árbitro principal assinalou grande penalidade por mão na grande área do Penafiel, o árbitro assistente tirou fora de jogo, mas o VAR confirmou o penalti que Leandro Antunes converteu, fazendo a cambalhota no marcador.

O segundo tempo ficou marcado pela mostragem do cartão vermelho a João Miguel (FC Penafiel) por travar Cristian Ponde em falta. O jogo também sofreu com o agravar das condições atmosféricas na reta final da partida que terminou com a vitória do Feirense e a subida na tabela.