SC Espinho nas meias-finais

O jogo da Taça Professor José Valente Pinho Leão entre o Sporting de Espinho e Recreio de Águeda era cabeça de cartaz na disputa dos quartos-de-final da prova, tendo terminado com a vitória dos tigres pela diferença mínima.

Na primeira parte o Águeda teve mais posse de bola, mas acabaram por ser os tigres a criar as melhores oportunidades, com um remate de Willy ao poste e Ricardo Rodrigues a ganhar protagonismo, só que ao intervalo persistia o nulo no marcador.

Na segunda parte o Águeda continuou a pressionar, mas os tigres foram controlando e acabaram por conseguir finalmente o tento decisivo, por Odailson aos 63’. O capitão Cunha ainda se conseguiu isolar, mas mandou ao lado.

O golo isolado de Odailson valeu o apuramento para as meias-finais da Taça de Aveiro Prof. José Valente Pinho Leão onde, a acompanhar o SC Espinho, estarão ADC Lobão, AD Ovarense e JuveForce.

Nas meias-finais da Taça de Aveiro masculina de futebol, o SC Espinho vai defrontar a ADC Lobão e a AD Ovarense SAD recebe a JuveForce. A eliminatória está agendada para o dia 1 de junho