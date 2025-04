Lobão conquista apuramento na Barrinha

Nos quartos de final da taça distrital de Aveiro, o Sporting Clube de Esmoriz perdeu por 2-1 na receção à ADC Lobão, ficando afastado das meias-finais da prova, com o apuramento do Lobão que mudou assim a imagem que havia deixado na Barrinha na partida para o Campeonato que perdeu de goleada (6-0).

Apesar do domínio da turma da casa, que foi criando jogo, mas não conseguiu marcar, chegou-se ao intervalo com um nulo no marcador.

No segundo tempo, os lobonenses ganharam vantagem aos 62′ pelo agitador Zicky que, com a vontade de quem não jogava há algum tempo, saltou do banco e fez o primeiro golo dos visitantes , travando o entusiasmo da turma da casa, que se ressentiu bastante por estar em desvantagem.

Cinco minutos depois, a ADC Lobão ganhou maior tranquilidade com o segundo golo convertido por Batistuta. A assistência tal como no primeiro foi de Zé António.

Com as alterações efetuadas por Pedro Alves, os Guerreiros da Barrinha voltaram a ganhar ímpeto e a procurar o golo, mas a equipa de André Canedo soube suster a pressão dos esmorizenses, que ainda reduziram perto do final, com tento para Tiago Sousa aos 83′, mas já não foram a tempo de forçar, pelo menos, o desempate por grandes penalidades.

Nestes quartos de final, com o Lobão, apuraram-se SC Espinho, AD Ovarense e a JuveForce. A meia-final está marcada para 1 de junho.