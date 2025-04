Antenses continuam na luta pela manutenção

A partida disputada no feriado de sexta-feira santa era importante para a equipa sénior masculina da Novasemente como se percebia pela bancada completamente cheia do Pavilhão Napoleão Guerra. Com um ambiente espetacular, a Novasemente entrou bem e Vendeira inaugurou o marcador, mas o Ossela empatou a partida de penalti e acabou por dar a volta ao resultado no seguimento de uma falta muito contestada pela Novasemente. Camboa repôs o empate, mas a turma visitante voltou a marcar por mais duas vezes, a Novasemente falhou um penalti e o golo de Gonçalo já não foi suficiente para dar a volta ao resultado, pelo que a luta pela manutenção continua.