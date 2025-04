Meia dúzia de ovos da Páscoa para a Ovarense

Em dia santificado, a Ovarense avançou em grande estilo para as meias-finais da Taça Distrital, onde vai medir forças com a Juveforce.

No Marques da Silva, os alvinegros confirmaram o favoritismo ao golear o GD São Roque por 6-1. Mesmo com algumas poupanças, a turma de Ricardo Maia mostrou a grande profundidade do elenco: Morgan entrou ao intervalo e ainda bisou; Simão Pita também facturou vindo do banco de suplentes.

Ao intervalo a marcha do marcador já estava bem encaminhada com o 2-0. O primeiro golo surgiu aos 10’: na segunda bola de um canto, Luis Fellipe ficou esquecido na esquerda e cruzou de primeira para Pardal, que encostou. Perto do intervalo veio o segundo tento, num timing desmoralizador para o São Roque: de novo o flanco direito da defesa a descoberto e desta vez foi Joseph, a solo, a conduzir e a rematar em jeito para o segundo poste.

No reatar da bola, a Ovarense acabou com as esperanças visitantes através de Morgan: assistido da direita por Pardal e à segunda tentativa, o nigeriano empurrou para o fundo das redes já na pequena área. O bis de Morgan chegou aos 63’: completamente à vontade na grande área, respondeu afirmativamente de cabeça a um centro bem medido do entrado Simão Pita (o cruzamento foi também ele muito consentido). Em plano de destaque, o 5-0 começa em Morgan: o avançado interceptou uma má saída de bola do São Roque, iniciando a jogada que terminou no remate rasteiro cruzado de Simão Pita. Logo de seguida, aos 69’, a Ovarense fechou a sua contagem: Esgueirão incorreu pelo flanco esquerdo, cruzou e Luís desviou para a própria baliza.

Até final, ainda houve tempo para o golo de honra do São Roque: perda de bola displicente de Zac para Óscar, que fixou o defesa e soltou em Cerqueira, a disferir um bom remate sem hipóteses.