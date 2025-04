EV-Peraltafil em grande plano no Grande Prémio de Atletismo da Páscoa

A equipa de atletismo EV-Peraltafil, de Espinho, participou no passado fim de semana no Grande Prémio de Atletismo da Páscoa, que decorreu em Vila Nova do Campo, concelho de Santo Tirso, sob condições climatéricas particularmente adversas, com chuva intensa e vento forte a marcar presença ao longo de toda a prova.

Apesar do mau tempo, os atletas espinhenses estiveram em excelente plano, destacando-se pela sua resistência e desempenho competitivo. Vítor Santos foi o grande protagonista da equipa ao conquistar o 1.º lugar no escalão M45, classificando-se ainda num honroso 14.º lugar na geral.

Também em evidência esteve Manuel Bessa, que alcançou um excelente 4.º lugar no escalão M50, demonstrando consistência e força ao longo do percurso. Leonel Silva completou a participação da equipa com um sólido 10.º lugar no escalão M60, contribuindo para o bom desempenho coletivo da EV-Peraltafil.

A participação da equipa de Espinho nesta prova é mais um exemplo do seu compromisso com a modalidade e do trabalho contínuo que tem vindo a ser desenvolvido pelos seus atletas e treinadores ao longo da época.