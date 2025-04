Meias-finais da Taça Associação Peraltafil a 1 de maio

À entrada da quinta jornada da fase de grupos da Taça Associação Peraltafil, a Associação de Esmojães liderava o Grupo A, mas sofreu uma pesada goleada por 7-0, perante a Novasemente que conquistou a passagem às meias-finais. Gabriel Eusébio, Ruben Oliveira e Robert Silva bisaram, com Ricardo Barbosa a marcar o sétimo.

No outro jogo, o Cruzeiro bateu os Magos por 8-3. Marcaram pelos Magos Nana, Alisson Siqueira e Leonardo Franco e pelos silvaldenses Fernando Esperança, Gonçalo Alves, João Miranda, Albertino Silva. Nuno Malheiro e João Filipe bisaram na partida.

Na quinta jornada do Grupo 2, o apuramento para as meias-finais discutia-se na partida entre Desportivo da Ponte de Anta e Leões Bairristas que os silvaldenses ganharam por 5-2. Pelos Leões Bairristas marcaram Bruno Bulhosa, Miguel Oliveira, Eduardo Pinhal, Avelino Rocha e Pedro Sá, enquanto os golos do Desportivo foram de Celso Gomes e Bruno Cristiano.

No outro jogo do grupo, os Morgados da II divisão bateram o Rio Largo por 2-1, com golos de Paulo Costa e Adriano Rodrigues. Christian marcou para a turma espinhense.

No Grupo 3, a 5ª jornada da Taça Associação Peraltafil incluiu as partidas entre Império de Anta e GD Idanha e Juventude da Estrada com Bairro da Ponte de Anta. O GD Idanbha venceu 1-2 e a Juventude 2-0. De qualquer forma, a passagem às meias-finais já havia ficado decidida na jornada anterior com o apuramento da Juventude da Estrada, a única a somar quatro vitórias.

Assim sendo, as meias-finais a disputar a 1 de maio vão ter como semifinalistas, o Cantinho da Ramboia que já havia sido apurado no Grupo 4 (o único com quatro equipas e menos um jogo), a Juventude da Estrada, no Grupo 3, os Leões Bairristas no Grupo 2 e o Novasemente GD do Grupo 1.

A final da prova está agendada para 7 de junho.