20º Grande Prémio anima as Caldas

O Caldas de São Jorge Sport Clube voltou a organizar um dos eventos de referência de Santa Maria da Feira: o Grande Prémio de Caldas de S. Jorge, um evento para todas as idades e géneros, inclusivo e cheio de animação, que animou as ruas da freguesia na manhã de domingo, juntando centenas de participantes

A prova decorreu junto ao parque das termas, arrancando com a competição dos mais pequenos (benjamins, infantis, iniciados e juvenis), pouco antes das 11 assumiram protagonismos todos os que quiseram participar na caminhada, com participantes de todas as idades, e pelas 11 horas deu-se início às provas principais com a competição de juniores, seniores e veteranos.

Na classificação geral, estes foram os primeiros atletas a atravessar a meta: João Trigueiros (sénior) do Sporting Clube de Espinho/António Leitão; António Castro (M40) Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai; André Adriano (M40) Clube Atletismo de Ovar; Pedro Cerdeirinha (M40) GD Ronda; Gil Maia (sénior) Sporting Clube de Espinho/António Leitão; Carlos Costa (sénior) individual; Vítor Santos (M45) EV/Peraltafil; Rui Ferreira (sénior) individual; António Fernandes (M55) Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai; Jorge Cubal (sénior) Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai.

Nos seniores femininos, Margarida Oliveira do Clube Desportivo Feirense ficou em primeiro com Lara Costa do Arada Atlético Clube e Diana Pinho do Guisande Trail Running a preencherem o pódio.

O pódio coletivo ficou assim definido: 1º Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai; 2º EV/Peraltafil; 3º GD Ronda.