A Federação Portuguesa de Vela e a NADO – Náutica Desportiva Ovarense, com o apoio da Paka Group, levaram a cabo a realização da 3ª Regata Paka Group que se disputou nos dias 14 e 15 de setembro no Campo de Regatas do Carregal – Ovar.

A prova foi aberta a barcos das classes vela ligeira e cruzeiro quilha móvel, com as provas a arrancarem pelas 13 horas de sábado. A cerimónia de entrega de prémios realizou-se ao fim da tarde de domingo.

Foto: NADO – Náutica Desportiva Ovarense