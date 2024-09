Novasemente ganha primeiro título da época

Na final da Taça de Honra de Aveiro de futsal feminino, a Novasemente conquistou o primeiro troféu da época vencendo o Lusitânia de Lourosa por 4-1 na final disputada domingo à tarde, no Pavilhão Municipal de Oliveira de Azeméis. Tendo acabado na terceira posição da Liga Placard na época passada e apesar de ter muitas caras novas no plantel, a Novasemente era favorita perante o Lusitânia de Lourosa que disputa a II divisão nacional.

No entanto, as leoas deram boa réplica mesmo tendo sofrido um golo na primeira parte da partida, convertido por Carol. No segundo tempo, as antenses alargaram a vantagem por Popó, mas as leoas conseguiram reduzir por Taninha, ganhando novo fôlego, só que as primo divisionárias reforçaram a vantagem e marcaram por mais duas vezes (Catarina e Dallas) até ao apito final, fixando o resultado em 4-1 e conquistando o primeiro troféu da época.

Nas meias-finais, Novasemente GD e Lusitânia de Lourosa FC saíram por cima. No primeiro jogo, o Lusitânia de Lourosa levou a melhor diante do São João de Ver (1-0), num duelo entre duas equipas que vão disputar a 2.ª Divisão Nacional, esta época. O jogo ficou resolvido com um golo de Ana Rita Guedes, a fechar a primeira parte. Seguiu-se o duelo entre Novasemente e a ARCA, que disputa as competições distritais, com as espinhenses a vencerem por 12-0. Marcaram Mariana Marques, Lara Neves, Júnior, Carol, Joana Moreira, Tânia Sousa, Popó, Dallas, Catarina Lopes e Tuca, tendo as duas últimas bisado.

Liga Placard arranca sábado

Com a Liga Placard a arrancar já a 21 de setembro, a equipa feminina de futsal do Novasemente GD recebe no Pavilhão Napoleão Guerra o Sporting CP, pelas 18 horas do próximo sábado, mas a época à muito que arrancou e da melhor forma.

Com diversos reforços no plantel para colmatarem algumas saídas de relevo, entre elas Lídia Moreira e Marta Teixeira que foi jogar para Espanha, a equipa antense venceu por 7-1 o Maia FC no seu jogo de apresentação, com destaque para Carol que fez hat-trick.

O plantel do Novasemente para 2024-25 está assim constituído:

Guarda-Redes: Vanessa Carvalho – 29 anos, Diana Monteiro – 26 anos, Mafalda Tavares – 14 anos (formação da Novasemente);

Fixo/Ala: Diana Amorim – 19 anos (formação da Novasemente), Joana Moreira – 29 anos;

Universal: Priscila Nascimento ‘Dallas’ – 30 anos (Internacional SC), Nicole Sousa – 16 anos (formação da Novasemente), Tuca – 21 anos;

Ala: Júnior – 31 anos, Carolina Rocha – 24 anos, Taninha Sousa – 31 anos (Nun’Alvares), Catarina Lopes – 21 anos, Mariana Marques – 21 anos (Nun’Alvares);

Ala/Pivot: Lara Neves – 20 anos;

Pivot: Pholyana Popó – 27 anos (Santa Luzia FC).

Entretanto, no fim-de-semana o Novasemente disputou a Taça de Honra feminina de futsal, primeiro troféu da temporada, com Lusitânia de Lourosa FC, ARCA – Associação Recreio Cultura e Assistência e o Sporting Clube São João de Ver, no Pavilhão Municipal de Oliveira de Azeméis.

De 15 a 18 de setembro a seleção feminina de futsal realiza um estágio, em Rio Maior e a convocatória do selecionador nacional Luís Conceição integra três atletas da equipa antense: Carolina Rocha, Joana Moreira e Mariana Marques.

O futsal feminino é uma aposta do Novasemente GD e a formação continua a ter a atenção do clube que abriu captações para as suas equipas de iniciadas, juvenis e juniores, atletas que nasceram entre 2007 e 2011, a quem é oferecida a primeira mensalidade causam queiram fazer parte deste projeto.