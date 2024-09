Pedrosa e Campos de bronze

Depois do Ouro em 2022, a dupla tricampeã portuguesa João Pedrosa/Hugo Campos voltou a subir ao pódio no Campeonato Mundial Universitário alcançado o terceiro lugar do pódio e trazendo a medalha de bronze para casa.

O Campeonato Mundial Universitário de Praia decorreu nas praias de Botafogo e da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Brasil, entre os dias 2 a 8 de setembro e além da dupla masculina, Portugal também se fez representar, em femininos por Beatriz Pinheiro/Inês Castro, igualmente tricampeãs nacionais de Voleibol de Praia.

O torneio de masculinos foi disputado por 40 duplas e o de femininos por 32 duplas.

Os portugueses, campeões mundiais universitários desde 2022, queriam a revalidação do título, mas caíram perante a dupla britânica após seis vitórias consecutivas, disputando e vencendo a partida para o terceiro lugar.

Em 2022, Pedrosa e Campos sagraram-se campeões mundiais universitários conseguindo a melhor classificação de sempre de uma dupla portuguesa no Campeonato do Mundo Universitário, superando o 5.º lugar alcançado em 2014, no Porto, por Rosa Couto/Marta Hurst.

Foto: FADU Portugal