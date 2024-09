Domingos Ferreira conquista Douro

No passado dia 8 de setembro, a secção de natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente na Open Water Douro Bridges 2024 com o nadador masters Domingos Ferreira.

Esta prova decorreu ao longo do Rio Douro, nos municípios de Porto e Gaia. A prova de 4000 metros, integrada no Circuito Nacional de Águas Abertas 2024 foi realizada em parceria com a Associação Natação do Norte de Portugal, Câmara do Porto e Câmara de Gaia, com o apoio da Federação Portuguesa de Natação e foi mais uma etapa do Circuito Nacional de Águas Abertas da Época 2023/2024.

Domingos Ferreira participou na prova de 4000m Master, onde obteve o 1º lugar da prova no escalão J com o tempo 42 minutos e 26 segundos, a 3 segundos do 2º classificado e a 2 minutos e 17 segundos do 3º classificado.

Entretanto, iniciou-se dia 9 de setembro, mais uma época para a secção de natação do Sporting Clube de Espinho. Enquanto a Piscina Municipal de Espinho não abre ao público, os nadadores tigres iniciaram a sua época desportiva, com treinos em seco, no espaço exterior envolvente da piscina.