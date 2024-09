Estágio de esgrima em Espinho

A época 24/25 da seção de esgrima do Novasemente GD arrancou na Nave Desportiva, em Espinho, com a realização de um estágio entre os dias 5 e 8 de setembro.

Os dias de muito treino e convívio contaram com a presença de atletas e treinadores do clube da casa, das secções de esgrima do Sport Club Porto, Escola Desportiva de Viana, Escola Galega de Esgrima e Clube Galitos de Aveiro.

No dia 9 de setembro arrancaram os treinos da secção nos horários habituai.

Entretanto, os interessados em experimentar a modalidade podem fazê-lo durante os treinos abertos que começaram no passado sábado e se repetem nos dias 21 e 28 deste mês na sala de treinos na nave Desportiva, em Espinho.

Para o fazerem os interessados apenas tem de enviar uma mensagem para a secção (961 040 379 ou esgrima.ngd.espinho@gmail.com) com nome, idade e o dia escolhido e depois aparecerem “com fato de treino, muita energia, imensa curiosidade e uma garrafinha de água”.