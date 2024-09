EV-Peraltafil em destaque no Trail do Chapeleiro

A equipa de corrida de Espinho, EV-Peraltafil, participou em três provas no passado domingo.

Na concorrida Meia Maratona do Porto, a EV-Peraltafil esteve representada por diversos atletas, com destaque para Ricardo Pereira, que alcançou o 15º lugar na classificação geral, Renato Sousa com a 14ª posição no escalão M20, Paulo Pinto destacou-se ao conquistar o 3º lugar no escalão M45 e Vitor Santos a alcançar a 6ª posição no mesmo escalão.

Na Corrida das Vindimas, em Castelo de Paiva, Manuel Bessa conquistou o notável 3º lugar no escalão M45, José Silva também se destacou com o 2º lugar no escalão M55.

Em São João da Madeira, no Trail do Chapeleiro, José Henrique dominou a sua categoria, conquistando o 2º lugar na Geral e o 1º lugar no escalão M40.

Com estes resultados, a EV-Peraltafil reforça a sua posição como uma das principais equipas de corrida da região.