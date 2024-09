Tigres resolvem de bola parada

A jogar de vermelho (terceiro equipamento comemorativo do centenário), o Sporting de Espinho recebeu, no Campo Joaquim Domingues Maia, o Paços de Brandão que o novo técnico tigre, Tiago Leite, liderou na época passada.

Na primeira parte, as duas equipas procuraram estudar-se e os golos só surgiram de bola parada. Aos 18 minutos, num canto para a área, Léo Araujo cabeceou para o 1-0, festejando com os desnorteados. Dez minutos depois, em ataque do Paços, Diogo Mota caiu na área, a árbitra Sandra Bastos deu amarelo a Vitinha e apontou para a marca da grande penalidade, com Diogo Belinha a converter e empatar a partida.

Na segunda parte, o Espinho foi mais perigoso, mas só conseguiu voltar a marcar novamente de bola parada com um livre junto à linha lateral que Mendonça meteu direto na baliza.

Num jogo dividido, em que Sandra Bastos mostrou vários amarelos, o resultado ficou resolvido com três golos de bola parada. Em jogo com a bola corrida os tigres criaram maior perigo, mas não conseguiram ser eficazes. Os golos de bola parada deram-lhes mais três pontos antes da difícil deslocação a Avanca.

Quanto ao Paços depois da derrota em casa, perante o Relâmpago Nogueirense, mostrou ter recuperado o ânimo e conseguiu dar boa réplica aos tigres, apesar do resultado.