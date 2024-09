Época do futebol feminino já arrancou

A época, para as equipas femininas de Lusitânia de Lourosa e Paços de Brandão, arrancou no passado domingo com a disputa da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, em que as lusitanistas saíram do Estádio do Paços de Brandão com um expressivo triunfo por cinco bolas sem resposta, carimbando a passagem para a próxima ronda, onde já compete o CD Feirense.

Apesar do resultado avolumado, as brandoenses conseguiram chegar ao intervalo com apenas um golo de desvantagem, infortúnio de Inês Moreira, que introduziu o esférico na própria baliza (25’). Na 2.ª parte, as leoas confirmaram a sua superioridade, marcando por mais quatro vezes: Susana Rocha (49’), Ana Silva (62’), Flávia Marinho (74’ e 76’).

Quanto ao Campeonato, as três equipas de Santa Maria da Feira competem na III divisão nacional que arranca na tarde de 29 de setembro. O Lusitânia de Lourosa joga na Série F com Valadares Gaia, Souselo FC, Rio Mau FC, ACR Oliveirense e CF Oliveira de Douro. O CD Feirense e Paços de Brandão disputam a Série G com SM Murtoense, CJ Salesiano Arouca, Clube de Albergaria B e AC Cucujães. As duas equipas feirenses jogam uma contra a outra, na primeira jornada, no Complexo Rodrigo Nunes.