Futuro do futebol popular decide-se sexta à noite

Depois da realização de três assembleias eleitorais em que não se apresentou nenhuma lista para assumir os destinos da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho, dirigida nos últimos meses por uma Comissão Administrativa, liderada por Renata Malta, o presidente da Assembleia Geral da instituição, Fernando Fernandes marcou nova assembleia onde terá de ser encontrada uma solução para que o arranque dos campeonatos seja viável.

A nova assembleia está agendada para as 21.15 horas, o dia 20 de setembro de 2024 (sexta-feira), na Sede da AFPCE, em Paramos e da sua convocatória consta dois pontos na ordem de trabalhos.

Encerrado o mandato da Comissão Administrativa será apresentada para discussão, análise e votação a prestação de contas do exercício de janeiro a 31 de agosto de 2024, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal.

No segundo ponto prevê-se a apresentação de listas para eleição dos órgãos sociais da AFPCE para o biénio 2024/25.