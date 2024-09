Válega Cup cancelado

Devido às condições atmosféricas causadas pelos incêndios e seguindo a suspensão das competições pela AFA, o Válega Cup’24 foi suspenso estando o CCR Válega a contactar os clubes participantes no sentido de se encontrar uma data alternativa para a sua realização.

O Válega Cup 2024 arrancou no fim-de-semana 14 e 15 de setembro, no Complexo Desportivo do Sargaçal, prevendo-se o seu prolongamento para os dias 21 e 22 de setembro, o que não veio a ocorrer. Previa-se a participação de várias dezenas de equipas, a competirem nos escalões de Petizes, Traquinas B, Traquinas A, Benjamins A e Benjamins B.

No fim-de-semana de 14 e 15 de setembro competiram os escalões de infantis A e iniciados B.