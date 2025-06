Actividade e situação financeira apreciadas na Assembleia de São João de Ver

Teve lugar nas instalações da Junta de Freguesia de São João de Ver a segunda Assembleia de Freguesia ordinária deste ano civil.

Numa sessão com ponto único na ordem do trabalhos, foi o Período Antes da Ordem do Dia que ocupou a maior parte do tempo da sessão. A oposição elogiou algumas intervenções recentes do presidente de Junta, entre as quais a “prontidão” na defesa da Rua do Ervedal.

Em contrapartida, o estado de manutenção de algumas vias de circulação pedonal e automóvel mereceu atenção dos eleitos opositores a Nuno Albergaria: sobre este ponto, Filipe Oliveira criticou a existência de “pontos quase intransitáveis”, bem como a utilização regular de herbicidas que provocam dano ambiental e têm potencial combustível por se tratar de produtos químicos inflamáveis.

Noutro âmbito, foi levantada a necessidade de criar uma ligação rápida e acessível entre a freguesia e a futura linha ferroviária de alta velocidade. E, no seguimento, com o objectivo de reter população na vila, o executivo e a oposição concordaram com a necessidade de requalificar o núcleo central da freguesia.

A sessão retomou ainda outro assunto que já vem sendo discutido em sede de reunião pública: os diferendos quanto ao impacto do parque fotovoltaico no centro da freguesia, e o processo em tribunal que continua em curso devido a dificuldades de licenciamento da obra. Esta informação foi, de resto, reiterada por Nuno Albergaria.

Já sobre a limpeza das ruas contra o avanço da vegetação (um problema que se agrava no Verão), o presidente de Junta reconheceu que “há zonas que estão feias, mas é difícil exigir mais dos funcionários; já trabalham muito”.

Quanto ao Período da Ordem do Dia, sobre o ponto de situação do inventário, o executivo deu nota da compra de uma carrinha de nove lugares para utilização pelos serviços da Junta.

Relativamente à situação financeira da Junta de Freguesia, o tesoureiro Renato Faria declarou 161 mil euros em despesas correntes, 76 mil em despesas de capital, 179 mil em receitas correntes e 63 mil em receitas de capital – o que perfaz uma situação financeira segura no curto prazo.

A terminar a sessão, Nuno Albergaria convidou todos os sanjoanenses a marcar presença nas Festas Sanjoaninas, que terão início a 25 de Junho; e nas celebrações da elevação de São João de Ver a vila, no dia 30 de Junho.