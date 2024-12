AD Ovarense feliz e eficaz no fim

O golo da vitória da Ovarense, perante o Florgrade FC surgiu aos 83’ minutos na conversão de um pontapé de canto, com Gildo a cabecear certeiro para o fundo da baliza.

Assistiu-se a um bom jogo de futebol, com ambas as equipas a procurarem jogar um futebol apoiado, com domínio repartido de posse de bola na etapa inicial. As oportunidades de golo foram repartidas, mas os vareiros dispuseram das melhores ocasiões de golo e inauguraram o marcador na conversão de um penálti.

Na segunda parte, a equipa da Florgrade entrou bastante determinada, dispôs das melhores situações de golo, mas a equipa da casa respondia em transições rápidas para o ataque. Aos 53’ minutos, Basit fez o golo do empate após boa jogada coletiva.

Numa altura em que o empate parecia ser o desfecho final, Gildo fez o golo da vitória.