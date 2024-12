Fiães com vitória saborosa sobre o Paços

Fianenses somam a segunda vitória no campeonato de elite de Aveiro e com este triunfo em casa, perante o Paços de Brandão, a equipa “deixa” o último lugar.

A equipa do Paços de Brandão dispôs de maior tempo de posse de bola na etapa inicial, enquanto que a equipa do Fiães respondia mais em transições rápidas para o ataque. Aos 6′ minutos, Gustavo com um passe em profundidade, Rolas surgiu isolado e tentou fazer o chapéu, mas a bola saiu por cima da trave.

A primeira ocasião de golo dos fianenses surgiu aos 20′ minutos na conversão de um pontapé de canto. Volvidos seis minutos, Rodrigues comete penálti, que Tigas converteu com êxito a grande penalidade para o golo inaugural dos fianenses. Os brandoenses responderam de pronto e aos 34′ minutos chegaram ao golo do empate num lance de bola parada.

Na etapa complementar, os brandoenses entraram determinados e cedo criaram uma boa ocasião de golo. Os fianenses responderam de pronto e com o golo da vitória aos 55′ minutos. Raúl Martins, no “coração” da área, rematou colocado para o fundo da baliza. A partir deste momento, Diogo Mota, Luisinho e Paulo Sá dispuseram de soberanas ocasiões de golo, mas encontraram um guardião fianense inspirado, que defendeu tudo.