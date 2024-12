EV-Peraltafil primeira no Europarque e em Pombal

No passado domingo, os atletas espinhenses da EV – Peraltafil participaram em três provas distintas.

No Europarque Bio Run, em Santa Maria da Feira, Vitor Santos foi o grande destaque, conquistando o 2º lugar na classificação geral, seguido de perto por Renato Sousa em 5º lugar, Marco Marques em 6º e José Almeida em 8º (e 2º no escalão M40). Estas boas performances permitiram à EV-Peraltafil conquistar o 1º lugar por equipas.

Na Meia Maratona de Pombal a equipa também se destacou. Ricardo Pereira mais uma vez subiu ao pódio, desta vez com um 2º lugar na classificação geral. Helder Pires conquistou o 2º lugar no escalão M35 (7º na geral), seguido por Carlos Costa em 8º e Pedro Magalhães em 9º. Paulo Pinto também esteve em grande destaque, com um 3º lugar no escalão M45 (12º na geral). No setor feminino, Cristina Santos conquistou o 3º lugar no escalão F35. Mais uma vez, a equipa EV-Peraltafil alcançou o 1º lugar por equipas.

Na Meia Maratona de Évora, José Silva representou a equipa e conquistou o 7º lugar no escalão M35.