Rolar Lourosa medalhado no Torneio Esperanças

O Rolar Hóquei Clube de Lourosa marcou presença nos dois fins-de-semana do Torneio Esperanças 2024 com várias dezenas de atletas que obtiveram excelentes resultados, com destaque para as cinco medalhas alcançadas e para o honroso quinto lugar coletivo, entre 17 clubes presentes.

A 1ª parte do Torneio Esperanças 2024, destinado a atletas com idade igual ou superior a iniciados decorreu na Mealhada, no Pavilhão Municipal Dr. José Vigário e estiveram presentes 21 atletas que representaram as cores do clube de Lourosa.

Os atletas foram acompanhados pelas treinadoras Ana Rita Silva e Ângela Cardoso e foram vários os resultados de qualidade obtido, nem sempre traduzidos em medalhas, mas fruto de muito trabalho.

De destacar as quatro medalhas obtidas durante o fim de semana, nomeadamente os dois primeiros lugares de Bruna Ferreira (Pré Competição N5-N1 Cadetes) e de Sofia Sá (Pré Competição N5-N1 Iniciados), assim como os segundos lugares de Sara Lostte (Pré Competição N5-N1 Cadetes) e de Lara Sousa (Pré Competição N5-N1 Juvenis).

No fim-de-semana seguinte decorreu, em Cucujães, a 2ª parte do torneio, onde ficou decidida a classificação por equipas, com o Rolar Hóquei a conseguir o quinto lugar em 17 clubes do distrito de Aveiro presentes. A jogar em casa, o Clube Desportivo Cucujães foi o vencedor da prova.

Nesta segunda parte da prova foram 11 os atletas que representaram o Rolar Hóquei Clube de Lourosa das classes de pré-competição, nas variantes de Patinagem Livre e Solo Dance, acompanhados pelas treinadoras Ângela Cardoso, Sofia Ferreira e Ana Rita Silva.

Destaque para a medalha de parta conseguida pela atleta Lara Sousa, em Pré Competição SD Juvenis.