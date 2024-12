Vitória do SC Silvalde esteve perto

Na noite de sábado assistiu-se na Nave de Espinho a um dos melhores jogos desta fase do distrital da II divisão de futsal. O SC Silvalde começou a segunda volta do campeonato com a receção ao FC Arouca, que desceu da elite.

Com uma bancada bem composta, o Silvalde entrou com vontade, mas pouco eficaz nos ataques construídos, com os postes a não ajudarem, enquanto os visitantes também não facilitaram e, mesmo com um jogo mais fechado, foram ameaçando a baliza de Fardilha, abrindo o marcador aos 14 minutos. Os da casa responderam, mas foi o Arouca que voltou a marcar antes do intervalo.

No segundo tempo, o técnico Ricardo Rodrigues fez entrar várias caras novas, com estreia do jovem guarda-redes Henrique Saxe e, nos últimos 7 minutos, os da casa massacraram com o Silvalde a marcar pelo capitão Tiago Lopes aos 34 m e a empatar por Daniel aos 39’. No íltimo mnuto o Arouca impediu por duas vezes o golo silvaldense, segurando o empate. Na última jogada do desafio a bancada gritou mesmo golo, mas os pontos ficaram divididos, muito por culpa da falta de acerto dos silvaldenses.

No feriado, os silvaldenses deslocam-se a São João de Ver, defrontando a equipa vizinha em partida marcada para as 18 horas.