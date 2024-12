São João da Madeira – Natal chega ao 8ª Avenida com espetáculo inovador

Este ano, o Natal no 8ª Avenida vai ser um espetáculo! É que o centro comercial, gerido e comercializado pela CBRE, vai ter uma peça de teatro musical inesquecível, intitulada “O Quebra-Nozes na Avenida” que promete surpreender toda a família.

A grande novidade é que este espetáculo ao vivo e gratuito vai ser dividido em duas partes e o melhor de tudo é que vai ser repetido em duas datas distintas. Parece mentira, mas a verdade é que quem não conseguir marcar presença nos primeiros dias, vai poder ver o mesmo espetáculo mais tarde.

Já no próximo domingo, dia 01 de dezembro ocorre a primeira parte do espetáculo e no domingo seguinte, dia 08, vai ser possível os visitantes assistirem à segunda parte. Nos dois fins de semana seguintes a lógica repete-se – no dia 15 o centro comercial volta a transmitir a parte 1 e no domingo seguinte, dia 22, a parte dois. Todos os espetáculos acontecem pelas 16h na Praça Central, no Piso 0.

“Este ano quisemos surpreender a nossa comunidade e trazer algo nunca antes visto no 8ª Avenida. Um espetáculo de teatro musical ao vivo que se diferencia por ser dividido em duas partes e promete tornar-se numa verdadeira experiência imersiva para os nossos visitantes. Com esta novidade pretendemos, não só que o público volte ao centro comercial para acompanhar o desenrolar da história, como posicionar-nos além de um local de compras, como um espaço cultural e de entretenimento, refere Sérgio Queirós, diretor do centro comercial.

Este espetáculo inovador, inspirado num dos clássicos de Natal mais acarinhados pelo público, promete trazer muita magia e animação ao Centro Comercial localizado em São João da Madeira. . Além disso, o centro comercial vai ainda ter uma ilha de Natal repleta de atividades e ateliês infantis, onde os mais novos vão poder dar asas à imaginação e divertir-se a aprender a dar um toque de criatividade ao Natal, para tornar esta época ainda mais especial.

Horários: