Novasemente não ganha

Com sete jornadas disputadas a Novasemente, a estrear-se esta época no Campeonato Grande Hotel luso, ainda não conseguiu ganhar nenhuma partida.

Na partida disputada ao fim da tarde de sábado no Pavilhão Napoleão guerra só houve golos na segunda parte. O CRC Sanjoanense – Crecus abriu o marcador logo a abrir o segundo tempo por Marcelo Carvalho, o capitão da Novasemente, Dércio Ferreira empatou aos 27’, mas Luis Carvalho voltou a dar vantagem aos visitantes aos 33’.