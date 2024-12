Isis Matos é campeã nacional

Isis Rodrigues Matos, atleta residente em Santa Maria de Lamas, sagrou-se Campeã Nacional de Karate em Kumite Juniores – 48 kg, em representação do seu clube Karate Shotokan de Vila das Aves, feito este alcançado no Campeonato Nacional de Karate de Cadetes, Juniores e sub-21, época 2024/2025, organizado pela Federação Nacional de Karate – Portugal e que se realizou nos dias 16 e 17 de novembro, no Pavilhão Municipal da Penha, em Faro.

Este torneio contou com a presença de 562 karatecas em representação de 141 clubes de Portugal continental e insular que tiveram de se apurar nos respetivos campeonatos regionais.

Com este resultado, a jovem lamacense aspira a ser selecionada para representar Portugal no próximo Campeonato Europeu de Cadetes, Juniores e sub-21, que se realizará nos dias 07 a 09 de fevereiro de 2025, em Bielsko-Biala, Polónia. Presentemente, depois de ter conquistado a Youth League de Cancun, México, encontra-se igualmente a preparar a sua participação na próxima prova internacional, ou seja, a Youth League de Veneza, em Itália, que se realizará entre os próximos dias 5 e 8 de Dezembro.