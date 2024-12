União da Mata goleia (5-0) em casa

Na manhã de domingo, o União da Mata jogou em casa, no Campo nº2 do Estádio Comendador Henrique Amorim, em Santa Maria de Lamas, em partida a contar para a 5.ª Jornada da Liga de Futebol Popular do Município de Ovar.

A equipa lamacense recebeu e venceu o FC Padrão de goleada, com cinco golos sem resposta, mantendo a equipa de Arada no último lugar da tabela classificativa.

Na partida de sentido único, o União da Mata chegou ao 5-0 com golos de Rocha, Hugo Tavares, Diogo Pereira, Américo Castanheira e Fábio Ribeiro.

Nas restantes partidas destaque para a vitória do FC Cadinha, com golos de Mika, Pina e Miguel Ângelo. Referência ainda para as emoções vividas na partida entre Recarei e Stop que terminou com a vitória da casa por 6-3. Pela turma da casa marcaram Guedes (2), Pulhas, Jakson e Vasco (2). Os golos do Stop foram de Deyvison, Biel e Ivo.