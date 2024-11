ADC Lobão divide pontos com o Paços de Brandão (1-1)

Assistiu-se a um bom jogo de futebol entre o Lobão e o Paços de Brandão. Em semana em que se deu a saída de Miguel Rapinha do comando técnico da equipa do Lobão, a estreia de João Pereira ditou um empate a uma bola.

Na etapa inicial, ambas as equipas jogaram ao ataque, com muitas ocasiões de golo para ambos os lados. A equipa do Lobão inaugurou o marcador com um grande golo. Numa excelente jogada individual de Batistuta, que após ultrapassar três adversários rematou para o fundo da baliza.

Na etapa complementar, os brandoenses entram de rompante e cedo dispuseram de boa ocasião de golo. Logo de seguida, Luisinho rematou rente ao poste.

Volvidos poucos minutos e o guardião João Vitória a fazer uma grande defesa. Aos 84′ minutos, um livre bem cobrado por Letz obrigou a defesa apertada de Ivo para canto. Na conversão do pontapé de canto, os lobonenses ficaram muito perto do golo, mas ninguém conseguiu desviar a bola para o fundo da baliza.