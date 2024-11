União de Lamas na senda das vitórias

A equipa do União de Lamas continua na senda das vitórias (terceira consecutiva), após goleada em casa diante do AD Machico. A equipa liderada por José Paulo goleou a equipa madeirense por 4-1, com destaque para o bis de João Serrão.

A equipa do Machico até entrou a vencer na partida, após conversão com êxito de uma grande penalidade. Os lamacenses responderam de pronto e volvidos apenas três minutos, João Serrão empatou na sequência de um pontapé de canto. A equipa da casa dispunha de maior tempo de posse de bola e Alex Brandão desperdiçou soberana ocasião de golo.

Aos 39′ minutos, Alex Brandão redimiu-se e fez o segundo golo lamacense, na conversão de um pontapé de canto direto. Em cima do intervalo, os lamecenses chegaram ao terceiro golo e que obra de arte de Dani Santos.

Na etapa complementar assistiu-se a um jogo morno, sem grandes ocasiões de golo, onde os anfitriões geriram e bem a vantagem conseguida na etapa inicial. Aos 60′ minutos e novamente na conversão de um pontapé de canto, no meio da confusão, João Serrão fez o seu segundo golo.

A vitória acaba por ser expressiva, mas inteiramente justa, apesar de pecar na finalização.