Lusitanistas vencem São João de Ver com menos um

A décima jornada da Série A da Liga 3 colocou, frente a frente, dois vizinhos e no dérbi de Santa Maria da Feira, o Lourosa levou a melhor e venceu o São João de Ver por 2-1, numa partida com um final de loucos.

A primeira parte ficou marcada pelo equilíbrio e pelo espírito de luta das duas equipas, com a partida várias vezes interrompida por faltas. Em termos de oportunidades de golo, foram escassas de ambos os lados, com o perigo a aparecer apenas de bola parada.

Quando o nulo ao intervalo parecia certo, a passe de André Claro, João Victor, mesmo com pouco ângulo, inaugurou o marcador para os malapeiros.

A entrar no segundo tempo em desvantagem, Pedro Miguel não teve mãos e utilizou o intervalo para fazer três trocas que se mostraram essenciais na viragem operada na segunda parte em que o Lourosa ganhou superioridade. Diogo Castro saltou do banco para ser considerado o homem do jogo.

Nesta segunda parte a equipa da casa conseguiu ganhar outra capacidade ofensiva e, consequentemente, chegar ao empate, por Goba Zakpa. O capitão foi chamado a converter a grande penalidade que ditou o empate ao minuto 62.

Empatada a partida perdeu intensidade, com o perigo a surgir através de jogadas individuais e foi através de um livre, já em tempo de compensação, que o Lusitânia de Lourosa, a jogar com dez elementos devido à expulsão de João Vasco, deu a cambalhota no resultado. Após um pontapé livre batido por Avto, Dylan Collard, sem tirar os pés do chão, cabeceou para o 2-1 final, com as bancadas a explodirem de alegria no final de uma partida marcada por muita luta e coração, com o Lourosa a dominar a segunda parte, justificando a reviravolta no marcador.