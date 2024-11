Veteranos: Fiães volta a empatar e Feirense ganha em casa

Fiães SC 1 – 1 Oliveirense

Depois de terem empatado em casa do Cucujães na primeira jornada, os veteranos do Fiães obtiveram o mesmo resultado, agora em casa e perante a UD Oliveirense que semana passada ganhou 2-0 ao Guisande.

A primeira parte da partida disputada na tarde de sábado foi bastante equilibrada e sem golos, ficando os mesmos para o início da segunda parte, com António Oliveira a marcar primeiro para a Oliveirense, só que nem houve tempo para festejar, já que, três minutos depois foi a vez de Mário Coelho desfeitear a baliza visitante, empatando a partida.

Sábado pelas 17.30 o Fiães joga em S. Vicente Pereira.

CD Feirense 3 – 0 AC Cucujães

Os veteranos do CD Feirense obtiveram a sua primeira vitória na Liga Masters de Aveiro, na receção ao Cucujães, depois de terem empatado em casa do Sanguedo na primeira jornada. e estão agora na quinta posição.

Os fogaceiros entraram bem na partida, com Álvaro Carvalhinho a marcar logo aos 8 minutos e a bisar cinco minuto depois dando tranquilidade à sua equipa.

A vantagem obtida na primeira parte foi reforçada no início do segundo tempo com a marcação de uma grande penalidade aos 56′, convertida por Jorge Costa que, entretanto, havia entrado na partida.

O Feirense vai agora a casa do sexto classificado, Oliveirense onde joga pelas 15.30 horas de sábado.