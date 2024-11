Andebol: CD Feirense com vitória caseira (24-22)

Na sétima jornada do campeonato o CD Feirense conquistou ma importante vitória em casa, perante o Estarreja, segundo na classificação mas com mais dois jogos disputados do que os fogaceiros.

A turma visitante até entrou melhor e ao intervalo vencia por 10-11, mas na segunda parte apenas conseguiu mais 11 golos, enquanto que os fogaceiros cegaram aos 14, acabando a vencer por 24-22.

O jogo do CDC Oleiros foi adiado para 8 de dezembro, mas no próximo sábado, pelas 21 horas, disputa-se o dérbi da terceira jornada adiado devido ao mau tempo.