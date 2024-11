Inatel de Aveiro: CVP Team e ‘Os Arrifanenses’ entram a ganhar

Pigeirense 1 – 2 CVP Team

No primeiro jogo da época, do Grupo A da Liga Inatel Aveiro, o CCD Pigeirense recebeu o Sanguedo CVP Team no seu novo campo, com a vitória a sorrir à turma visitante.

A equipa da casa lutou até ao fim com o apoio dos muitos adeptos presentes na bancada, mas acabou por ceder diante de um adversário forte.

O Sanguedo CVP Team marcou primeiro por Jorginho e chegou ao intervalo a vencer pela diferença mínima, o avançado do Pigeirense Carlos empatou a partida, mas os visitantes voltaram a marcar por Sequeira, vencendo por 2-1.

Os Arrifanenses 3 – 0 Pessegueiro

Na partida inaugural do Grupo A da Liga Inatel Aveiro, ‘Os Arrifanenses’ receberam e bateram a equipa do GD Pessegueiro por 3-0, destacando-se na classificação, juntamente com o Carqueijo.

A turma da casa inaugurou o marcador aos 37 minutos por Zé Miguel, logo a seguir ao intervalo zé faz o 2-0 e já perto do final da partida, aos 85′ João Maria confirma a folgada vitória com o terceiro e último golo.

A partida d’Os Arrifanenses da próxima jornada foi adiada, pelo que o próximo jogo será novamente e casa a 16 de novembro.