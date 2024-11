CD Feirense derrotado em Alverca (1-0)

O FC Alverca recebeu e venceu, na sexta-feira, o Feirense, por 1-0, e conquistou a primeira vitória da época no seu estádio, debaixo de chuva intensa, num relvado bastante mal tratado.

A equipa da casa apostou nas saídas em contra-ataque, deixando que o Feirense marcasse o ritmo da partida. Os fogaceiros foram gerindo a posse de bola, à espera do momento oportuno para sair nas transições ofensivas, mas ao intervalo mantinha-se o nulo no marcador e o relvado cada vez ajudava menos. As mudanças ao intervalo favoreceram a turma da casa e Brenner Lucas agitou as águas. Ao minuto 55, o jovem avançado desmarcou-se e só foi travado por João Costa, mas foi no seguimento da jogada que surgiu o único golo da partida: Thauan Lara lançou o esférico para o segundo poste, onde apareceu Eduardo Ageu a cabecear para o fundo das redes contrárias.

O Feirense correu atrás do prejuízo, durante os 30 minutos finais, mas não conseguiu bater a barreira defensiva da turma da casa.